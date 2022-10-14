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Dünya

Yunanistan göç sorunuyla mücadele için 40 milyon avro alacak

Yunanistan'ın, İsviçre'nin Avrupa Birliği'nin (AB) seçilmiş üyelerine katkı uygulaması kapsamında göçmen kriziyle mücadelede kullanılmak üzere 40 milyon avro maddi destek alacağı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 14.10.2022
Yunanistan göç sorunuyla mücadele için 40 milyon avro alacak

Atina

Yunanistan, Göç ve İltica Bakanlığından yapılan duyuruda, Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Lüksemburg'da İsviçre Adalet ve Polis Bakanı Karin Keller-Sutter ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Yunanistan'ın göç sorununda desteklenmesi için ikili çerçeve anlaşması imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsviçre Federasyonu'nun AB'nin seçilmiş ülkelerine katkı uygulaması çerçevesinde Yunanistan, göç kriziyle mücadeleye ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 40 milyon avroluk maddi destek alacaktır." ifadesi yer aldı.

Anlaşma temelinde, göçmen misafirhanelerinin ve iltica hizmetlerinin iyileştirilmesi, göçmenlerin geldikleri ülkeye kendi rızaları ile dönmelerinin desteklenmesi ve resmen tanınmış mültecilerin entegrasyonlarının sağlanması öngörülüyor.

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