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Dünya

Yunanistan’da Gümülcine Müftüsü Şerif hakkındaki davanın duruşması ertelendi

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında, bir sünnet töreninde "mevlid-i şerif okuyarak makamı gasbettiği" iddiasıyla açılan davanın duruşması ertelendi.

Tevfik Durul   | 07.10.2021
Yunanistan’da Gümülcine Müftüsü Şerif hakkındaki davanın duruşması ertelendi

Gümülcine

Selanik 3. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülmesi planlanan duruşma, "tanıkların hasta raporu olduğu" gerekçesiyle aralık ayına ertelendi.

2017 yılından bu yana görülen davanın savcısının iddianamesinde Şerif'in, "Yunan hükûmetinin tanımadığı müftü olmasına rağmen müftü olarak sünnet töreninde dua etmekle" unvan gaspı yaptığı ve bu nedenle cezalandırılması gerektiği ileri sürülmüştü.

Davayı takip eden Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Refik Korkusuz, yaptığı açıklamada, "Bu davanın temelsiz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu ve Yunan yargısından bunlara saygı gösterilmesini beklediklerini, huzurdaki davanın Müslüman Türkleri baskılamaya yönelik olmasından endişe ettiklerini" söyledi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı ise, "hukuken temelsiz olmanın yanı sıra, uluslararası sözleşmelere de aykırılık teşkil eden ve en temel değerler bile ihmal edilmek suretiyle açılan bu tür davaların Batı Trakya Müslüman Türklerinin haklarına ilişkin davalara tehdit anlamına geldiğini" dile getirdi. Uluslararası Hukukçular Birliğinin 11 üyesi ile takip ettiği bu davada, İngiltere’den katılan Londra Barosu üyesi Abu Bakar Sıddique ise "Konunun AHİM kararlarına açıkça aykırılık teşkil ettiğini" belirtti.

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