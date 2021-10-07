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Dünya

CIA, Çin'in faaliyetlerine odaklanacak 'Çin Misyon Merkezi'ni kurdu

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, CIA'nın organizasyon yapısında değişiklikler yaptıklarını ve bu değişiklikler kapsamında sadece Çin'in faaliyetlerine odaklanacak "Çin Misyon Merkezi"ni kurduklarını duyurdu.

Kasım İleri   | 07.10.2021
CIA, Çin'in faaliyetlerine odaklanacak 'Çin Misyon Merkezi'ni kurdu

Washington

ABD'nin Çin ile askeri, ekonomik ve teknolojik rekabeti kızışırken; ABD istihbaratı da bu rekabete uyum sağlamak üzere değişikliğe gitti.

CIA Direktörü Burns, yaptığı açıklamada, teşkilatın mevcut ve gelecekteki ulusal güvenlik sorunlarına karşı organizasyon yapısında değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Bu değişikliğin bahar aylarında başlattıkları ve Çin, teknoloji, insanlar ile ortaklıklar gibi alanlara odaklanan stratejik incelemelerden kaynaklandığını vurgulayan Burns, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin teşkil ettiği tehdit ve Teşkilatın tüm görev alanlarını kapsayan küresel meydan okumalarını ele almak için bir Çin Misyon Merkezi (CMC) kuruldu." ifadesine yer verdi.

Burns, tehdidin halkından değil Çin hükümetinden geldiğine işaret ederek, yeni merkezin CIA'nın Çin'e rakibe karşı halihazırda yaptığı istisnai çalışmaları birleştireceğini kaydetti.

Teknoloji Misyon Merkezi de kuruldu

Burns, yapılan değişiklikler kapsamında Teknoloji Şefliği unvanıyla yeni bir pozisyon kurduklarını, bunun yanı sıra Ulusötesi Teknoloji Misyon Merkezi de kurduklarını duyurdu.

Bu birimin temel görevlerinin yeni ve gelişmekte olan teknolojiler, ekonomik güvenlik, iklim değişikliği ve küresel sağlık dahil olmak üzere ABD'nin rekabet gücü için kritik olan küresel sorunları ele almak olacağı bilgisini paylaştı.

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