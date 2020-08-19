Euro
8.65
Dolar
7.30
BIST 100
1,124.71
Altın
1,934.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.

Tevfik Durul   | 19.08.2020
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, istifasını, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükümette yol açtığı rahatsızlığa işaret eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.

"Oruç Reis, çalışmalarına devam ediyor" demişti

Diakopulos, dün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini" söylemişti.

Beyanlarının hükümette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama daha yapan Diakopulos, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini" savunmuştu.

Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını" öne süren Yunan hükümetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları Başbakan Miçotakis hükümetine yoğun tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 233 bin 915'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz
DSÖ: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle sağlık krizi yaşanabilir
İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış

Benzer haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

Çavuşoğlu ve Stoltenberg Doğu Akdeniz'i görüştü

Bakan Dönmez: Kimse bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin

AB liderler zirvesinden Belaruslu yöneticilere yaptırım kararı çıktı

AB liderler zirvesinden Belaruslu yöneticilere yaptırım kararı çıktı
Azerbaycan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz

Azerbaycan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz
Yunan-Rum ikilisi Doğu Akdeniz'de AB'yi öne sürüyor

Yunan-Rum ikilisi Doğu Akdeniz'de AB'yi öne sürüyor