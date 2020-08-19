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Dünya

Cammu Keşmir'de çatışmada 3 kişi öldü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 19.08.2020
Cammu Keşmir'de çatışmada 3 kişi öldü Fotağraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 direnişçi yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Shopian ve Kupwara bölgelerinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Bölgedeki gerilim son haftalarda yeniden yükseldi.

Cammu Keşmir’de 17 Ağustos’tan bu yana yaşanan çatışmalarda 6’sı direnişçi, 5’i güvenlik görevlisi 11 kişi öldü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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