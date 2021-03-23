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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Girit'te bulunan ABD uçak gemisini ziyaret etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde bulunan ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'i ziyaret etti.

Ayhan Mehmet   | 23.03.2021
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Girit'te bulunan ABD uçak gemisini ziyaret etti

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitimden sonra Suda Üssü'ne gelen ABD uçak gemisini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliği son derece yüksek bir seviyede." dedi.

Gemide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Miçotakis, iki ülke arasındaki bağların her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti.

Miçotakis'e ayrıca gemide, Yunanistan'ın ABD'den satın alacağı MH-60R tipi helikopterler de yakından tanıtıldı.

Eisenhower'in gelişi protesto edilmişti

Eisenhower'in Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gelişi, 20 Mart günü bazı gruplar tarafından protesto edilmişti.

Üssün bulunduğu Hanya bölgesindeki Dikastiria Meydanı'nda toplanan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak ABD ile Yunanistan'ın askeri konularda iş birliği yapmamasını istemişti.

Grup tarafından yayımlanan bildiride, "Eisenhower'in adamıza gelişi bölge halkına güven duygusu aşılamıyor. Aksine korku ve güvensizlik duyguları doğuruyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, geminin ikmal yapılması için Suda Üssü'ne geldiği ifade edildi.


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