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Dünya

BAE'de ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirket iflasını istedi

İflas talebini içeren dilekçenin ilgili mahkemece işleme alındığı ve iflas incelemesi için 7 uzmanın görevlendirildiği kaydedildi.

İdiris Okuduci   | 23.03.2021
BAE'de ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirket iflasını istedi Fotoğraf: Ramazan Turgut/AA

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dünyaca ünlü gökdelen projesi Burc Halife'yi inşa eden şirketin iflasını istediği belirtildi.

BAE'de İngilizce yayın yapan Gulf News isimli gazetede yer alan haberde, Arabtec Holding PSJC ile onun bünyesindeki 5 alt şirketin 21 Mart'ta Dubai Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuruda bulunduğu ifade edildi.

İflas talebini içeren dilekçenin ilgili mahkemece işleme alındığı ve iflas incelemesi için 7 uzmanın görevlendirildiği kaydedildi.

Haberde, mali incelemelerde bulunacak uzmanların şirketin durumuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunacakları aktarıldı.

Söz konusu şirket, BAE'nin sembolü konumundaki Burc Halife ile Louvre Abu Dhabi Müzesi gibi prestijli projelere imza atmıştı.





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