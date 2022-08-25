Dolar
18.17
Euro
18.11
Altın
1,757.25
ETH/USDT
1,698.60
BTC/USDT
21,449.00
BIST 100
3,136.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan, BAE ile enerji iş birliği arayışında

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın enerji alanında ikili iş birliği potansiyelini masaya yatırdığı bildirildi.

Tevfik Durul   | 25.08.2022
Yunanistan, BAE ile enerji iş birliği arayışında

Atina

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda bir araya gelerek ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Miçotakis, görüşmede, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ithal edilmesi, depolanması ve yeniden gazlaştırılması için Yunanistan'da inşa edilen altyapı hakkında Al Nahyan'a bilgi verirken bu kapasitelerinin, ülkesini Avrupa ile Orta Doğu arasında önemli bir enerji köprüsü haline getirebileceğine işaret etti.

BAE'nin, her yıl eylül ayında düzenlenen geleneksel nitelikteki Selanik Uluslararası Fuarı'nın bu yılki onur konuğu olduğunu anımsatan Miçotakis, BAE'nin ülkesi için önemli bir stratejik partner ve körfez bölgesindeki küresel bir aktör olduğunu vurguladı.

Al Nahyan da BAE ile Yunanistan arasında özellikle son iki senede ivme kazanan ilişkilere dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde kurulan temelin güçlü olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan: Ahlat ve Malazgirt, Anadolu topraklarını vatan yapan hikayenin ve değerlerin nirengi noktası
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Yunanistan, BAE ile enerji iş birliği arayışında

Yunanistan, BAE ile enerji iş birliği arayışında

Bakan Dönmez'in Körfez mesaisi 'verimli' geçti

Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu

Gemicilik sektörünün devi MSC, iklim değişikliği hedeflerine odaklanıyor

Gemicilik sektörünün devi MSC, iklim değişikliği hedeflerine odaklanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet