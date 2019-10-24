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Dünya

YPG/PKK'ya katılan İngiliz terörden suçlu bulundu

Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü YPG/PKK kamplarında kalan İngiltere vatandaşı Aidan James, terörle mücadele yasası kapsamında yargılandığı davada suçlu bulundu.

Tayfun Salcı   | 24.10.2019
YPG/PKK'ya katılan İngiliz terörden suçlu bulundu

Londra

Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü YPG/PKK'ya ait kamplarda bulunan İngiltere vatandaşı Aidan James, terörle mücadele yasası kapsamında yargılandığı davada suçlu bulundu.

Londra'da ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanan James, Irak'ta bir PKK kampında bulunmaktan dolayı suçlu bulundu. Ancak Jamesi'in Suriye'de bir terör kampında bulunmak suçlamasından beraat etmesi dikkati çekti.

Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG'ye katılan James'in cezası, ileri bir tarihte açıklanacak.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

İngiltere'de terör listesindeki bir örgüte üyelik, 10 yıl kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

"YGP, terör listesine alınsın" tavsiyesi

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen yıl ağustosta "Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı. 

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya konulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmeler aktarılmıştı.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profiline yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80'e yakın bir oranı oluşturduğuna işaret edilmişti.

Raporda, İngiliz makamları, terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde kovuşturmaya davet edilmişti.

Terör örgütüne katılan İngilizlerin, NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulan raporda, İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı.

Raporda, İngiltere'de terör listesindeki PKK'nın diğer adları arasına YPG'nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.

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