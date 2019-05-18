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Dünya

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu

Terör örgütü YPG/PKK, SDG saflarında Tel Rıfat'ta savaşmayı kabul etmeyen 500 Arap'ın silahına el koyarak örgütten uzaklaştırdı.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 18.05.2019
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu

Ankara

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde ABD desteğini alabilmek için kılıf olarak kullandığı SDG saflarında savaştırmaya ikna edemediği 500 Arapsilahlarına el koyarak saf dışı bıraktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki bölgelerde savaştırmaya ikna edemediği Arapların silahlarına el koydu.

YPG/PKK, SDG saflarındaki diğer Araplara gözdağı vermek için silahlarına el koyduğu 500 Arap'a hakaret ederek örgüt saflarından kovdu.

ABD desteğini alabilmek için SDG adını kılıf olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal altında tutuyor.

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