Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
86,796.06
Altın
1,277.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çavuşoğlu'ndan tarihçi Eusebio Leal'e Üstün Hizmet Ödülü

Küba'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Havana'daki Atatürk büstünün mevcut yerinin seçilmesi ve buraya yerleştirilmesi sürecinde sağladığı katkı dolayısıyla tarihçi Eusebio Leal'e Bakanlık Üstün Hizmet Ödülü'nü takdim etti.

Hakan Çopur   | 18.05.2019
Çavuşoğlu'ndan tarihçi Eusebio Leal'e Üstün Hizmet Ödülü

Washington DC

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihçi Eusebio Leal'e, Küba'nın başkenti Havana'daki Atatürk büstünün mevcut yerinin seçilmesi ve buraya yerleştirilmesi sürecinde sağladığı katkı dolayısıyla "Bakanlık Üstün Hizmet Ödülü" verdi.

Çavuşoğlu, çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Küba'da temaslarına başladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Havana Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen törende Leal'e ödülünü verdi.

Çavuşoğlu, ödül takdimini Twitter hesabından, "Atatürk büstünü Havana'nın en güzel köşesine taşıyan şehir tarihçisi Eusebio Leal'e Bakanlığımın Üstün Hizmet Ödülü'nü vermek büyük mutluluk!" ifadesiyle paylaştı.

Küba tarihine sağladığı katkılar ve Türkiye'ye yakınlığıyla tanınan tarihçi Leal, Havana'daki Atatürk büstünün mevcut yerinin seçilmesi ve buraya yerleştirilmesi sürecindeki aktif rolüyle takdir toplamıştı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Küba'da hem mevkidaşı ile hem de bazı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

Çavuşoğlu Finlandiya'da Alman mevkidaşıyla görüştü

Çavuşoğlu Finlandiya'da Alman mevkidaşıyla görüştü

Çavuşoğlu Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu AB-Türkiye ilişkilerini Politico'ya değerledirdi

'S-400'de erteleme ya da durdurma söz konusu değil'

'S-400'de erteleme ya da durdurma söz konusu değil'
Çavuşoğlu Türkiye'deki yabancı öğrencilere hitap etti

Çavuşoğlu Türkiye'deki yabancı öğrencilere hitap etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Emre Akbaba'ya ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Emre Akbaba'ya ziyaret