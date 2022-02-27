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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli

YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 27.02.2022
YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli

Ankara

YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak atılan adımları açıkladı.

Shadloo, Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını ifade etti.

YouTube'da söz konusu kanalların önerilmesinin de sınırlandığını belirten Shadloo, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda Ukrayna'da bu kanallara erişimin engellendiğini kaydetti.

Bu arada bir YouTube yetkilisi, son günlerde "eş güdümlü aldatıcı uygulamalara" karşı kurallar gibi platformun politikalarını ihlal eden yüzlerce kanalı kapattığını ve binlerce videoyu kaldırdığını duyurdu.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına ara verildiğini açıkladı.

Aciman, gelişmelerin bilfiil izlendiği ve ihtiyaç halinde gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Twitter, Rusya ve Ukrayna'da reklamları askıya aldı

Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtildi.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.

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