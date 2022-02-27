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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus’ta müzakereler için verdiği süre doldu

Rusya’nın, Ukrayna’ya müzakereler için Belarus’a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu.

Emre Gürkan Abay   | 27.02.2022
Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus’ta müzakereler için verdiği süre doldu

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus’un Gomel şehrine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, “Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz.” ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sürenin dolmasına az bir süre kala yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.



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