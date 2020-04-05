Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Kovid-19 önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi için ülkesinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanları "aptallar" olarak niteledi.

Recep Şakar   | 05.04.2020
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Kovid-19 önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başbakan Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uyanlarla gurur duyduğunu söyleyen Ardern, ancak bazı kişilerin hala kuralları ihlal ettiğini vurguladı.

Ardern, kurallara uymayanlara tepki göstererek "(Kuralları ihlal edenler) bazılarını da en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim." dedi. Bunlardan birisinin de Christchurch kentindeki bir süpermarkette insanların üzerine kasten öksüren kişi olduğunu belirten Ardern, "Onu bu tanıma dahil ediyorum." diye konuştu.

Virüsten bir kişi hayatını kaybetti

Dr. Bloomfield de ülkede virüs yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 1039 vaka bulunduğunu ve 156 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Aldıkları önlemler sayesinde benzer konumdaki ülkelere göre daha iyi durumda olduklarını dile getiren Ardern, "Vaka ve ölüm oranımız diğer ülkelerin çok altında. Evet, bizim zaman avantajımız vardı çünkü uzak olmamız, sınırları erken kapatmamız ve sokağa çıkma yasağı önlemlerimiz etkili oldu. Zor olanı erken uygulamak bizim yararımıza oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’da 25 Mart’tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma uygulanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar açıklandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Kovid-19 önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Brezilya'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Kovid-19 önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi

18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar açıklandı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Brezilya'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı

Brezilya'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı
Avustralya’da Kovid-19’dan 4 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya’da Kovid-19’dan 4 kişi daha hayatını kaybetti