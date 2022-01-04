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Dünya

Yemen'deki çatışmaların denizlere sıçramasından endişe ediliyor

Yemenli uzmanlar, ülkede yaklaşık 7 yıldır hükümet güçleri ile İran destekli Husi milisleri arasında süren çatışmaların, Husilerin dün BAE'ye ait bir yük gemisine el koymasıyla denizlere de sıçrayarak "tehlikeli sonuçlar doğuracağını" öngörüyor.

Mahmut Geldi   | 04.01.2022
Yemen'deki çatışmaların denizlere sıçramasından endişe ediliyor

Yemen

Yemen'de hükümet güçlerine destek için 2015'te Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonu, dün Husilerin, ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koyduğunu duyurdu.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de yaptığı açıklamada, "Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri kargo gemisine el konuldu." ifadelerini kullandı.

Konuyu AA'ya değerlendiren Yemenli uzmanlar, yaklaşık 7 yıldan beri ülkenin başkenti Sana ve diğer kritik bazı bölgeleri kontrol eden Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların dünkü gemi olayından sonra artık denizlerdeki karasularına da taşındığına dikkati çekiyor.

Denizlerde olabilecek çatışmaların tehlikeli sonuçları olacak

Yemenli gazeteci yazar Ömer Hasan, "Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların Yemen'in liman ve karasuları ile denizlerdeki uluslararası güzergahlara kayması çok tehlikeli sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların denizlere sıçramasıyla doğacak tehlikeli sonuçların Yemen ve komşu ülkeler düzeyinde kalmayacağını savunan Hasan, "Bu çatışmalardan uluslararası deniz ticareti de olumsuz etkilenecektir. Nitekim dünyanın en önemli boğazlarından biri olan Babu'l Mendeb Boğazı bu bölgeye çok yakın ve oradan günlük 5 milyon varil civarında petrol ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine doğru yol alıyor." diye konuştu.

"Gemiye ey koyan İran'dır" iddiası

Yemenli siyaset uzmanı yazar İmadi Hadi ise "bu tür bir gemiye el koymanın Husileri aşan bir eylem olduğunu" söyleyerek, "Aslında bu işi yapan İran'dır. İran yaptı ve vekaleten savaştırdığı Husilerin bunu üstlenmesini istemiştir." dedi.

Yemen'deki çatışmalara İran'ın doğrudan müdahil olması ile çekişmelerin denizler ve limanlara kayabileceği tehlikesine karşı uyarıda bulunan Hadi, "Daha önce de İran'ın Suudi Arabistan'daki bazı tesislere yönelik saldırısını Husiler üstlenmişti. Ancak Husilerin kuru bir üstlenmeden başka hiçbir rolleri yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümet güçlerine destek verdiğini belirtiyor.

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