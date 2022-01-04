Dolar
13.30
Euro
15.03
Altın
1,805.80
ETH/USDT
3,763.70
BTC/USDT
46,387.00
BIST 100
1,972.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum’da Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'nü hedef alan bomba yüklü iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu   | 04.01.2022
Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Enbar

Iraklı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı girişimi uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemiyle önlendi.

Hedef alınan Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nde uluslararası koalisyon danışmanları da bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği duyurulmuştu.

Koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.

Dün de Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na gönderilen patlayıcı yüklü iki İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 68 bin 52 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Kovid-19 vakalarının katlanarak arttığı İsrail salgınla mücadele yöntemini değiştiriyor
Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı
Fransa'da Ulusal Meclis Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeleri durdurdu

Benzer haberler

Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Irak'ta Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi

Irak'ta aranan kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 20 kişi öldü

Irak, Çinli şirket ile petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzaladı

Irak, Çinli şirket ile petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzaladı
Irak, Saddam'ın idamının 15'inci yılında kronikleşen sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor

Irak, Saddam'ın idamının 15'inci yılında kronikleşen sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor
Irak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı

Irak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı