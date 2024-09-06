Dolar
34.03
Euro
37.79
Altın
2,513.01
ETH/USDT
2,297.20
BTC/USDT
54,259.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı devam ediyor. Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
logo
Dünya

Yemen'de şiddetli yağışlar nedeniyle yüz binlerce kişi temel ihtiyaçlara erişemiyor

BM Uluslararası Göç Örgütünün Yemen'deki Misyon Şefi Vekili Matt Huber, Yemen'de son dönemde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle yüz binlerce kişinin barınak, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Yemen'de şiddetli yağışlar nedeniyle yüz binlerce kişi temel ihtiyaçlara erişemiyor

Cenevre

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Yemen'deki Misyon Şefi Vekili Matt Huber, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Selin vurduğu Yemen'deki durumun vahametine dikkati çeken Huber, son aylardaki şiddetli yağışlar ve sellerin tarifsiz bir yıkıma neden olduğunu belirtti.

Huber, "Evler paramparça oldu ve binlerce aile yerinden edildi. Bu insanlar zaten kötü koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. İnsanlar hayatları boyunca son 2 ayda gördükleri yağmur ve rüzgarı hiç görmediklerini söylüyor. Yüz binlerce insan barınak, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun." dedi.

IOM ekiplerinin sahada afetzedelere yardımlarını sürdürdüğünü kaydeden Huber, yardımlar için kritik derecede finansman açığı olduğunun altını çizdi.

Huber, IOM'un sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek amacıyla 13,3 milyon dolarlık acil yardım kampanyası başlattığını ve uluslararası toplumun buna destek sağlamasının elzem olduğunu bildirdi.

Yemen'de ağustosun başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Ülkede ağustos başından bu yana meydana gelen sellerde yaklaşık 190 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Çocuklar, uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidir
Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde
Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yaptı
Dışişleri Bakanlığı: “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) İşlenen bu cinayeti lanetliyoruz
Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Benzer haberler

Yemen'de şiddetli yağışlar nedeniyle yüz binlerce kişi temel ihtiyaçlara erişemiyor

Yemen'de şiddetli yağışlar nedeniyle yüz binlerce kişi temel ihtiyaçlara erişemiyor

Kuzey Kore'deki sellerde görevlerini yerine getirmemekle suçlanan yetkililerin idam edildiği ileri sürüldü

İHH selden etkilenen Bangladeş'te acil yardım çalışmalarını sürdürüyor

Filipinler'de fırtına sonrası sel ve toprak kaymasında 14 kişi öldü

Filipinler'de fırtına sonrası sel ve toprak kaymasında 14 kişi öldü
Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 67'ye çıktı
Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi

Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet