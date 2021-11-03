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Dünya

Yemen'de savaştan kaçan sığınmacılara 5 yeni kamp yapılacak

Yemen hükûmeti, çatışmalardan dolayı yurtlarından göç eden binlerce kişi için Marib ilinde 5 yeni kamp kuracağını duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 03.11.2021
Yemen'de savaştan kaçan sığınmacılara 5 yeni kamp yapılacak

Yemen

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Marib Valisi Sultan el-Arrade, Husi milislerin köyleri ve yurtları bombalaması sebebiyle yerlerinden göç edenlerin içinde bulunduğu zor insani şartlardan dolayı sığınmacılara acil barınma ve gıda yardımı yapılması talimatı verdi.

Arrade, Marib'in Cuba ve Vadi ilçeleri çevresinde 55 bin kişinin oldukça zor şartlarda yaşadığını bunlar için finansmanı vilayet tarafından karşılanan 5 yeni kamp kurulacağını vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), Yemen'deki çatışmaların neden olduğu göç sorunuyla ilgili yayımladığı raporda, yıl başından bu yana 74 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

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