Dolar
9.61
Euro
11.13
Altın
1,787.32
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,533.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da artan çatışmalar ve olağanüstü hal kararının ardından taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 03.11.2021
BM'den Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki artan şiddet olaylarından ve hükümetin olağanüstü hal kararından son derece endişe duyduğunu dile getirdi.

Etiyopya ve bölgenin istikrarının tehlikede olduğu uyarısı yapan Guterres, hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) çatışmalara derhal son verme ve kapsayıcı ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da ülkede olağanüstü hal ilan etti ve TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre mesafede olduğu belirtiliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Okullarda yapılan rastgele PCR taramasında çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 747 bin 167'ye çıktı

Benzer haberler

BM'den Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

BM'den Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü

BM iklim zirvesinde liderler uygun maliyetli temiz enerji teknolojilerine erişim için uluslararası plan açıkladı

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ilerleyişi sonrası OHAL ilan etti

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ilerleyişi sonrası OHAL ilan etti
BM: Yemen'de son üç günde 4'ü çocuk 15 sivil hayatını kaybetti

BM: Yemen'de son üç günde 4'ü çocuk 15 sivil hayatını kaybetti
Elon Musk'tan açlık sorununu nasıl çözeceğini açıklaması halinde BM'ye yardım sözü

Elon Musk'tan açlık sorununu nasıl çözeceğini açıklaması halinde BM'ye yardım sözü