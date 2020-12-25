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Dünya

Yemen'de onlarca aile çatışmaların durduğu Ebyen'deki evlerine geri döndü

Yemen'in güneyindeki Ebyen'de yaşanan çatışmalardan kaçan onlarca ailenin, 8 aylık bir aradan sonra yeniden evlerine döndüğü belirtildi.

Gülşen Topçu   | 25.12.2020
Yemen'de onlarca aile çatışmaların durduğu Ebyen'deki evlerine geri döndü

Ebyen

Yemen'de orduya bağlı Amalika Tugayı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Salim ve Et-Tariyye bölgesinden göç eden onlarca ailenin, hükümet güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milisleri arasındaki çatışmaların durmasının ardından evlerine döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle evlerin zarar gördüğü, Amalika Tugayı'na bağlı ekiplerin evlere su verdiği ve bölgenin güvenliğini sağladığı aktarıldı. Çatışmaların durması sebebiyle herkes evlerine geri dönmeye çağrıldı.

Yemen'de hükümet güçleri, Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle 11 Aralık'ta temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden önceki gün yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edilmişti. Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği kaydedilmişti.

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