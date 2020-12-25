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Dünya

Netanyahu'dan 'başka ülkelerin İsrail'le normalleşme sürecine gireceği' iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başka Arap ve İslam ülkelerinin beklenenden daha kısa sürede ülkesiyle normalleşme sürecine gireceğini iddia etti.

Gülşen Topçu   | 25.12.2020
Netanyahu'dan 'başka ülkelerin İsrail'le normalleşme sürecine gireceği' iddiası

Istanbul

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'la Kudüs'te bir araya geldi. Netanyahu görüşme sırasında, "Bazı Arap ülkelerinin bu adımı attığını, bazılarının atmakta olduğunu görüyorsunuz. Tahmin ettiğimizden fazla ülkenin ve belki de beklediğimizden daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine gireceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan The Jerusalem Post Gazetesi, ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Endonezya ve Umman'ın, İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı almaya yakın olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Bu iki ülke, 1979’da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.


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