Euro
7.53
Dolar
6.72
BIST 100
108,097.30
Altın
1,738.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti

Yemen'de İran destekli Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için denetimleri altındaki bölgelerde kapsamlı seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

Halime Afra Aksoy   | 03.06.2020
Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti

Yemen

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde, sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, kontrolleri altındaki bölgelerde salgın nedeniyle kapsamlı bir seferberlik ilan edildiğini duyurdu. 

Sağlık kadrolarının korunması için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Mutevekkil, sağlık personelinin korunması için destek çağrısında bulundu.

Mutevekkil, hastanelere olağanüstü durumlar dışında gidilmemesi gerektiğini ve sağlık merkezlerine maske ve eldivensiz kimsenin alınmayacağını aktardı.

Bazı yerel raporlara göre, başkent Sana başta olmak üzere Yemen'de Husilerin denetimi altındaki bölgelerde salgının büyük oranda yayıldığı ifade ediliyor.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 354'e yükseldi.

Söz konusu rakamların, Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri içermediği belirtiliyor. Bazı resmi ve yerel kaynaklar, Husileri, salgına ilişkin gerçek verileri açıklamamakla suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti

Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti

BM, Yemen için gereken 2,4 milyar dolar insani yardım fonunu toplayamadı

Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi

Hollanda'da Kovid-19 mücadelesi veren halka Kur'an-ı Kerim'den ayet ile destek

Hollanda'da Kovid-19 mücadelesi veren halka Kur'an-ı Kerim'den ayet ile destek
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti
İsrail'de son bir ayın en yüksek Kovid-19 vaka artışı

İsrail'de son bir ayın en yüksek Kovid-19 vaka artışı