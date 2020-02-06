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Dünya

Yemen'de hükümet güçlerince Hudeyde kentinde 24 Husi öldürüldü

Husilerin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde orduya ait mevzilere düzenlediği saldırının geri püskürtülmesi sırasında 24 Husi öldü, 32'si yaralandı.

Gülşen Topçu   | 06.02.2020
Yemen'de hükümet güçlerince Hudeyde kentinde 24 Husi öldürüldü

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam Husilerin Hudeyde'nin güneyinde El-Faze, El-Cebeliyye ve Et-Tuhayta bölgelerinde saldırıya geçtiğini, orduya bağlı birliklerin bu saldırıyı püskürtmek için karşılık vermesi üzerine 24 Husi militanının öldüğünü, 32'sinin yaralandığını bildirdi.

Debiş, söz konusu saldırıda hükümet güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Yemenli taraflar arasında Hudeyde'de ateşkes konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz kentiyle ilgili anlaşma imzalamıştı.

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