Euro
6.57
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,553.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump ve Guaido Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Guaido ile Beyaz Saray'da görüştü.

Dildar Baykan   | 06.02.2020
Trump ve Guaido Beyaz Saray'da görüştü Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido öğle saatlerinde Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Guaido'yu Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı. 

İkilinin görüşmesinden önce basına yapılması gereken açıklama ise son dakikada herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi. Ana görüşme de yine basına kapalı gerçekleştirildi.

Guaido, Trump'tan önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve bazı ABD'li siyasetçiler ile de bir araya geldi. 

Guaido yasağa rağmen yurt dışına çıkıyor

ABD destekli Guaido, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) koyduğu yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Trump ve Guaido Beyaz Saray'da görüştü

Trump ve Guaido Beyaz Saray'da görüştü

Trump'ın azil sürecinde aklanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Trump, Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak

Trump seçimden önceki son 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı

Trump seçimden önceki son 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı
İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizli toplandığı iddia edildi

İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizli toplandığı iddia edildi
İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini duyurdu

İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini duyurdu