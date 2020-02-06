Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,320.80
Altın
1,555.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazı görüntüleniyor
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Safvan Allahverdi   | 06.02.2020
ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya da değinildi. 

Açıklamada, "ABD, aynı günde çığ felaketi ve uçak kazası gibi iki trajediyi yaşayan Türk halkına yürekten başsağlığı dilemektedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ve 5 kişinin öldüğü minibüsteki diğer yolcuları kurtarma çalışmaları sırasında, ikinci kez düşen çığ nedeniyle aralarında şehit olan güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ise 3 kişi hayatını kaybederken, 179 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı

Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanlığından 'Çin'e gitmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığından 'Çin'e gitmeyin' uyarısı
ABD Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti

ABD Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti
ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına 'koronavirüs' uyarısı

ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına 'koronavirüs' uyarısı