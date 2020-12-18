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Dünya

Yemen’de hükümet kuruldu

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.

Muhammed Semiz   | 18.12.2020
Yemen’de hükümet kuruldu

Yemen

Yemen'de yönetim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde yeni hükümet kuruldu.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberinde, Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararla, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve GGK ve mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu belirtildi.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Hükümet güçleri, 11 Aralık'ta, Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Koalisyon güçleri 12 Aralık'ta, anlaşmanın, güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün, planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin, koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarılmıştı.

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