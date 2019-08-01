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Dünya

Yemen'deki saldırıların bilançosu: 49 ölü

Yemen İçişleri Bakanlığı, geçici başkent Aden'de askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Leila Thabti,Mehmet Nuri Uçar   | 01.08.2019
Yemen'deki saldırıların bilançosu: 49 ölü

Yemen

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki saldırılara ilişkin hükümet kanadından ilk resmi açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesi'ndeki emniyet merkezinin bahçesine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Aden'in batısında yer alan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ise 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Askeri kaynaklar, Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreninin İran destekli Husiler tarafından hedef alındığını ve saldırıda ölenler arasında Yemen hükümetine bağlı Destek ve Takviye Kuvvetleri komutanlarından Münir el-Yafi ve Hizam Emni komutanlarından Racih bin Mansur'un da bulunduğunu aktarmıştı.

Husiler üstlendi

Husilere ait El-Mesira televizyonu da El-Cela Karargahı'na düzenlenen saldırıyı Husilerin üstlendiğini bildirmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, İHA ve orta menzilli balistik füzeyle düzenledikleri saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu ifade etmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden daha önce yapılan açıklamada da Ömer el-Muhtar Mahallesi'ndeki emniyet merkezini hedef alan saldırıda 10 kişinin öldüğü, 2'si ağır 16 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.



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