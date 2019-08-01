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Dünya

Rus muhalif zehirlenme ihtimalinin incelenmesini istedi

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Navalnıy, hapishanede zehirlenme ihtimalinin incelenmesi amacıyla Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulundu.

Dmitri Chirciu   | 01.08.2019
Rus muhalif zehirlenme ihtimalinin incelenmesini istedi

Moskova

Avukat Vladimir Kobzev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aleksey Navalnıy'ın zehirlenme ihtimalinin incelenmesi için Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Kobzev, Navalnıy'ın, zarar veren maddenin belirlenebilmesi için kimyasal analizin yapılması ve bulunduğu hapishanenin mobese kameralarından görüntü temin edilmesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı

Navalnıy, "şiddetli alerjik reaksiyon" sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı.

Doktor Anastasiya Vasilyeva, Navalnıy'ın bir süredir bulunduğu hapishanede zehirlenmiş olduğunu iddia etmişti.

Hastanede yapılan muayenede, Navalnıy'a "genel alerjik reaksiyon" tanısı konulmuştu.

Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve 24 Temmuz'dan bu yana hapishanedeydi.

Rusya'da, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle hafta sonu yapılan gösterilerde, polisin şiddetli müdahalesinin ardından İçişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 300, muhaliflerin verilerine göre bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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