Euro
8.75
Dolar
7.39
BIST 100
1,083.91
Altın
1,939.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Navalnıy susturulmak istendi

Merkel, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından, ""Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir şuçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir" dedi.

Cüneyt Karadağ   | 02.09.2020
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Navalnıy susturulmak istendi

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını söyledi.

Merkel, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir şuçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." dedi.

Merkel, Rus hükümetinden bu süreci açıklamasını beklediklerini dile getirerek, "Şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular var." ifadesini kullandı.

Merkel, Aleksey Navalnıy'ın kaderinin dünya çapında ilgi gördüğünü, tüm dünyanın cevap beklediğini vurguladı.

Merkel konuyla ilgili AB ve NATO'yu da bilgilendireceklerini belirtti.

Angela Merkel, Rusya'nın Berlin Büyükelçisinin konuya ilişkin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 bin 961'e yükseldi
Madrid'de binlerce öğretmen ve okul çalışanı Kovid-19 testi için uzun kuyruklar oluşturdu
Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının ABD'de üçüncü aşama klinik denemeleri başladı

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Navalnıy susturulmak istendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Navalnıy susturulmak istendi

Alman hükümeti Rus muhalif Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini duyurdu

Merkel, Navalnıy'ın zehirlenmesinden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılmasını istedi

Rusya'da zehirlendiğinden şüphelenilen Navalnıy Almanya’daki bir hastaneye nakledildi

Rusya'da zehirlendiğinden şüphelenilen Navalnıy Almanya’daki bir hastaneye nakledildi
Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy’ın durumu stabil değil

Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy’ın durumu stabil değil
Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı

Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı