Dolar
40.67
Euro
46.98
Altın
3,365.56
ETH/USDT
3,640.20
BTC/USDT
114,385.00
BIST 100
10,898.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısına başkanlık ediyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yardım atılan uçaktan çekilen görüntü Gazze'deki yıkımı gözler önüne seriyor

Açlıkla mücadele eden Gazze Şeridi'ne havadan atılan yardımları taşıyan uçaktan çekilen görüntü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Mustafa Deveci  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Yardım atılan uçaktan çekilen görüntü Gazze'deki yıkımı gözler önüne seriyor

Ankara

ITV kanalı açlıkla mücadele eden Filistinlilere havadan yardım indirilen bir uçaktan Gazze'nin kuzeyindeki yıkımı görüntüledi.

İsrail'in binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze'nin kuzeyinde az sayıda binanın ayakta kaldığı görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede, İsrail saldırıları nedeniyle hasar görmemiş bina neredeyse yok gibi. Bazı bölgelerdeki ağır yıkım nedeniyle, mahalle ve caddelerin tanınmayacak hale geldi.

Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, yaşama dair hiçbir izin kalmadığı dikkati çekiyor. Kameraya, bir zamanlar on binlerce Filistinlinin hayatını sürdürdüğü mahallelerden İsrail'in hava saldırıları ve iş makinalarıyla yerle bir ettiği bina ve evlerin molozundan başka bir şey yansımıyor.

Haberde, bölgedeki binaların tek tek yıkılarak Gazze'nin silindiği belirtiliyor. Gazze kentinin kırılmış kemiklerden oluşan bir iskelete benzediği ifade ediliyor.

Gazze'nin İsrail saldırıları başlamadan önceki halini gösteren görüntülere yer verilen haberde, bir zamanlar normal yaşamın sürdüğünü ancak bugün Filistinlilerin normal yaşamdan çok uzak bir hayat yaşadığı kaydediliyor.

Haberdeki görüntüde, İsrail askerlerince bomba yerleştirilerek patlatılan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi ve saldırılara hedef olan bir okulun son hali de yer alıyor.

Uluslararası hukuka göre, hastane, okul gibi sivillere ait yerlerin hedef alınmasının savaş suçu olduğuna dikkati çekiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahte yatırım grubunun kar vaadine inanan yüzlerce kişi milyonlarca lira dolandırıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz
Bu yılki afetlerin ardından 129 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandı
Wakayama Valisi Miyazaki, Ertuğrul Fırkateyni kazasının Türk-Japon dostluğunun temelini attığını söyledi
Polis Özel Harekat "yeşil vatanı" yangınlara karşı korumak için teyakkuzda

Benzer haberler

ABD'de göstericiler, Trump'ın New York'taki otelinin önünde Gazze'deki açlığı protesto etti

ABD'de göstericiler, Trump'ın New York'taki otelinin önünde Gazze'deki açlığı protesto etti

İsrail'in Gazze’deki saldırılarında insani yardım bekleyenlerin de aralarında olduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti

Yardım atılan uçaktan çekilen görüntü Gazze'deki yıkımı gözler önüne seriyor

İsrail'in ablukasını kırmak için onlarca teknelik yardım filosu Gazze'ye doğru yola çıkacak

İsrail'in ablukasını kırmak için onlarca teknelik yardım filosu Gazze'ye doğru yola çıkacak
İşgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze'ye 6 bin ünite kan bağışı gönderildi

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze'ye 6 bin ünite kan bağışı gönderildi
İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet