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Dünya

Yangınların devam ettiği Yunanistan'da kundaklama teşebbüsleri tespit edildi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yangınların 6 gündür devam ettiği ülkede gün içerisinde 9 kundaklama teşebbüsü tespit edildiğini aktardı.

Derya Gülnaz Özcan  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Yangınların devam ettiği Yunanistan'da kundaklama teşebbüsleri tespit edildi

Atina

Kikilias, yaptığı açıklamada ülkenin farklı bölgelerinde günlerdir devam eden yangınlar karşı topyekun mücadele verildiğini hatırlatarak, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yangınların kontrolden çıktığına da dikkat çekti.

Kikilias, başkent Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde Parnita Dağı ormanlık alanında ve Atina'nın yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki Avlona bölgesinde sabah 08.00'den itibaren 9 kundaklama teşebbüsünün tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelilerin gözaltına alındığını belirten Kikilias, "Kaçamayacaksınız. Sizi bulacağız ve adalete hesap vereceksiniz." diye konuştu.

Kundaklama şüphesi ile 4 kişi gözaltına alındı

Yunan Devlet Televizyonu ERT ise kundaklama şüphesi ile 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınanlardan birinin üzerinde yapılan aramada, pamuk, dürbün ve genelde kampçıların doğada ateş yakmak için kullandıkları magnezyum çubukları bulundu.

Şüphelilerden ikisinin üzerinden çakmak ve yanıcı madde içeren şişe çıktı.

Ormanlık alanda gezdiği bölgelerde yangın çıktığı tespit edilen 45 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.

Kimlik tespiti için özel telefon hattı kurulacak

Öte yandan yangınlarda hayatını kaybeden, düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişilerin kimlik tespiti için özel bir telefon hattı kurulacağı bildirildi.

Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı çalışacak "Afet Kurbanlarını Tespit Ekibi", Sivil Koruma Sekreterliği ve Dedeağaç İtfaiye Teşkilatı ile işbirliği yapacak.

Hayatını kaybedenlerin yakınları olduğunu düşünen kişiler 00302131386000 ve 00306944471742 numaralı telefonları arayarak veya dvi@astynomia.gr e-posta adresine yazarak bilgi alabilecek.

Yarından itibaren çalışmaya başlayacak telefon merkezinde İngilizce, Arapça, Peştuca, Türkçe ve Urduca hizmet verilecek.

Kayıp yakınlarından alınacak DNA örnekleri ile hayatını kaybedenlerin DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılacak.

"Yetersiz müdahale" protesto edildi 

Başkent Atina'da ise 6 gündür devam eden orman yangınları ile mücadelede yetersiz kalındığı savunularak eylem düzenlendi.

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) çağrısıyla, kent merkezinde düzenlenen eylemde, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınların 6 gündür kontrol altına alınamadığına işaret edildi.

Eylemcilerin gösteride okudukları bildiride, yangınların kontrolden çıkmasının tek nedeninin iklim krizi olmadığı, bunda itfaiye teşkilatındaki personel sayısı ve araç eksikliğinin de payının büyük olduğu ifade edildi.

Eylemciler, "Kurbanlara adalet", "İtfaiye güçlendirilsin", "Ormanlar korunsun" yazılı dövizler taşıdı.

19'ü göçmen 20 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 6 gündür devam eden yangın nedeniyle, 21 Ağustos'ta Viotia'da bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Yangın sürecinde, Meriç Bölgesi'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin hukuka aykırı bir şekilde alıkonulup bir araca bağlı bir römorkun içinde tutulduğunu gösteren ve sosyal medyada yayınlanan videonun ardından polis araç sahibini ve beraberindeki iki kişiyi gözaltına aldı.

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