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Dünya

Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere tabancayla ateş açtı, İsrail polisi mahalledeki gösteriye müdahale etti.

Mustafa Deveci   | 14.05.2021
Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı

Kudüs

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'in bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planı nedeniyle gerilimin arttığı Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir grup Yahudi yerleşimci ile Filistinlilerin birbirlerine taş attıkları görülüyor.

Daha sonra Yahudi yerleşimcilerden ikisinin tabancalarını çıkarıp Filistinlilerin olduğu bölgeye doğru ateş açtığı anlar kameraya yansıyor.

Şeyh Cerrah'ta Yahudi yerleşimcilerin ateş açması nedeniyle herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Filistinli ailelere destek için düzenlenen gösteride 9 gözaltı

Öte yandan İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek için gösteri düzenleyen gruba müdahale etti.

Polis göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı, 9 kişiyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 750 bine yakın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Çoğu silahlı olan Yahudi yerleşimciler, işgal boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.




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