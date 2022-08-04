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Dünya

Yağmur sularında kimyasal maddelere rastlandı

Yapılan bir araştırmada, dünyanın her yerindeki yağmur sularının zararlı kimyasallar içerdiği ortaya konuldu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 04.08.2022
Yağmur sularında kimyasal maddelere rastlandı

Ankara

Sonuçları "Environmental Science & Technology" dergisinde yayımlanan araştırmada, Stockholm Üniversitesinden araştırmacılar, yağmur sularındaki partikülleri inceleyen bir çalışma yürüttü.

Araştırmada, dünya genelinde yağmur sularında PFAS olarak bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil kimyasal maddelere rastlandı.

Suların tüketilmesini tehlikeli hale getiren kimyasalların nehir yolları, okyanuslar, topraklar ve hava yoluyla yayıldığı tespit edildi.

Söz konusu kimyasal maddeler, gıda ambalajlarında, yapışmaz mutfak gereçlerinde, yağmurluk, yapıştırıcı ve boyalar da dahil olmak üzere günlük hayatta kullanılan ürünlerde bulunuyor.

Bilim insanları, çalışmanın ardından bu maddelerin kullanımının kısıtlanması çağrısında bulundu.

Çalışmanın başyazarı Ian Cousins, yaptığı açıklamada, kimyasalların her yerde olduğunu belirterek dünyada güvenli bir alanın olmadığını ifade etti.


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