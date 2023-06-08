Dolar
23.36
Euro
25.05
Altın
1,947.86
ETH/USDT
1,841.10
BTC/USDT
26,443.00
BIST 100
5,573.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Sakarya'daki okulun elektriği güneşten, suyu yağmurdan karşılanıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde elektrik ihtiyacı güneş panellerinden karşılanan Şehit Ferhat Sözer İlk ve Ortaokulunda, depolanan yağmur suları da bahçe sulamasında kullanılarak öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor.

Osman Nevtan Angün  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Sakarya'daki okulun elektriği güneşten, suyu yağmurdan karşılanıyor Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen "Temiz Okul ve Temiz Enerji, Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında, Şehit Ferhat Sözer İlk ve Ortaokulu çatısına yaklaşık 5 ay önce 11 güneş paneli kuruldu.

Bu sürede üretilen 2 bin kilovat enerjiyle 7 bin lira tasarruf sağlanan okulda, geri dönüşüme katkı sunulması amacıyla çatıya düşen yağmur suları da depolanıyor.

"Tüm okullara yaygınlaştırılması amaçlanıyor"

Karasu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ergün Demir, AA muhabirine, üretim ve tasarrufa dayalı projenin ilçedeki pilot uygulamasını okul çatısında hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin Sakarya'daki tüm okullarda yaygınlaştırılmasının amaçlandığını vurgulayan Demir, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı istediklerini ifade etti.

Okul müdürü Ahmet Ova da "Bir yılda toplam 5 bin kilovat elektrik üretmiş olacağız. Ürettiğimiz elektriği de çift taraflı sayaçla ilgili şirkete veriyoruz, üretilen miktar faturamızdan düşüyor. Aylık, toplam iki evin harcadığı elektrik miktarını da üretmiş oluyoruz." dedi.

Yağmur suyunun geri dönüşümüyle ilgili de çalışma yaptıklarını belirten Ova, "Bu kapsamda çatıya düşen yağmur suları depolanıyor, bunu okulun bahçe sulamasında kullanıyoruz. Böylece öğrencilerimiz çevre bilincine sahip oluyor ve sorumluluk sahibi birer genç olarak yetişiyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı tahribat gideriliyor
MİT, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda gri listede aranan teröristi etkisiz hale getirdi
Şehit olan Uzman Çavuş Aydın Ceylan için Siirt'te tören düzenlendi
Edirne'de istilacı tür su maymunlarının yerleştikleri alanlara zarar verdiği belirtildi

Benzer haberler

Sakarya'daki okulun elektriği güneşten, suyu yağmurdan karşılanıyor

Sakarya'daki okulun elektriği güneşten, suyu yağmurdan karşılanıyor

58. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serdar Yıldırım kazandı

"Bisiklet Şehri" Sakarya çevre dostu ulaşım ağıyla örülüyor

Van'da çöpten üretilen elektrikle çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor

Van'da çöpten üretilen elektrikle çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüsün tıra çarpması sonucu 28 kişi yaralandı

Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüsün tıra çarpması sonucu 28 kişi yaralandı
Yıllar önce göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri hüzün dolu günleri anlattı

Yıllar önce göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri hüzün dolu günleri anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet