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Dünya

Warren Buffett, Gates Vakfındaki görevinden istifa etti

Berkshire Hathaway'in Başkanı ve Üst Yöneticisi Warren Buffett, Bill ve Melinda Gates Vakfındaki mütevelli heyeti görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 23.06.2021
Warren Buffett, Gates Vakfındaki görevinden istifa etti

Ankara

Buffet, yaptığı açıklamada, “Yıllardır fonlarımın yalnızca bir alıcısı olan BMG'nin mütevellisiyim, aktif olmayan-mütevelli heyeti üyesiyim. Berkshire dışındaki tüm şirketlerin yönetim kurullarındaki gibi şimdi bu görevimden de istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

BMG'nin CEO'sunun son zamanlarda göze çarpan bir isim olan ve kendisinin seçtiği Mark Suzman olduğunu aktaran Buffet, "Hedeflerim, vakfınkilerle yüzde 100 uyumlu ve bu hedeflere ulaşmak için fiziksel katılımıma hiçbir şekilde gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Artık yaşlandığını belirten Buffet, "Açıkçası dördüncü çeyreği geride bırakan ve uzatmalara giden bir oyunda oynuyorum." ifadesini kullanarak holdingdeki hisselerinin tamamını verme hedefine ulaşmanın yarısında olduğunu ve 4,1 milyar dolar daha bağış yaptığını kaydetti.

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