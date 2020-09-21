Euro
8.96
Dolar
7.63
BIST 100
1,087.03
Altın
1,905.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Fransa'da Macron'un partisinin ikinci ismi görevini bıraktı

Pierre Person, partisi ve yöneticilerinin 2017’deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını belirterek, "LREM artık yeni fikirler üretmiyor" dedi.

Alaattin Doğru   | 21.09.2020
Fransa'da Macron'un partisinin ikinci ismi görevini bıraktı

Paris

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person artık yeni fikirler üretmediği gerekçesiyle genel başkan yardımcılığından istifa etti.

Person Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017’deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı.

"LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor." diyen Person, partiye yeni bir soluk getirme amacıyla genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma kararı aldığını belirtti.

Person, partinin diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunarak, bunun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.

LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini aktaran Person, 8 Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyeceğini ifade etti.

Diğer yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı
Lufthansa uçak filosunu küçültecek, daha fazla çalışanın işine son verecek
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi

Benzer haberler

Fransız milletvekillerinden Uygur Türkleri nedeniyle Disney'in 'Mulan' filmine boykot çağrısı

Fransız milletvekillerinden Uygur Türkleri nedeniyle Disney'in 'Mulan' filmine boykot çağrısı

Fransa'da Macron'un partisinin ikinci ismi görevini bıraktı

Fransızların 4’te 1’inden fazlası alzaymır olmaktan korkuyor

Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı

Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası