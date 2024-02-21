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Dünya

Von der Leyen, AB Komisyonu Başkanlığı için yeniden aday gösterildi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) merkez sağ grubu Avrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in aynı görev için haziran ayındaki seçimde tek adayı olduğunu açıkladı.

Selen Valente Rasquinho  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Von der Leyen, AB Komisyonu Başkanlığı için yeniden aday gösterildi

Brüksel

Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Alman siyasetçi von der Leyen, CDU'nun AP'de üyesi olduğu EPP'nin grup toplantısına katıldı.

Ardından von der Leyen ve EPP Grup Başkanı Manfred Weber, ortak basın toplantısı düzenledi.

EPP üyesi ülkelerin liste başı adaylarını açıklamaları için tanınan sürenin dolduğunu belirten Weber, von der Leyen'in tek aday olarak gösterildiğini duyurdu.

Weber, CDU dışında, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın partisi Sivil Platform (PO) ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'nin de von der Leyen'i liste başı aday olarak sunduğunu söyledi.

"Von der Leyen, geçtiğimiz yıllarda görevinin hakkını verdi. Avrupa emin ellerdeydi." diyen Weber, von der Leyen'in Kovid-19, Ukrayna'daki savaş, enerji, ekonomi, iklim, göç alanlarındaki krizlerle mücadelede Avrupa'yı "bir arada tutmayı" başardığını kaydetti.

Von der Leyen'in mesajı

Von der Leyen de tek aday gösterilmesinden gurur duyduğunu dile getirerek, seçim kampanyası süresince bu rolü, mevcut görevinden tümüyle ayrı tutacağını, AB Komisyonu başkanlığı görevini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

İkinci dönem için seçilmesi halinde Avrupa demokrasisi, ekonomisi, enerji bağımsızlığı ve savunmasının güçlendirilmesi için çalışacağını aktaran von der Leyen, "Avrupa'yı, NATO'yu, Ukrayna'yı, demokratik değerlerimizi destekleyenlerle çalışmak istiyorum. Avrupa'ya şüpheyle bakanlara karşı demokrasiyi savunanlarla, Putin'in dostlarına karşı değerlerimizi savunanlarla çalışmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, 19 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanlığı için yeniden adaylığını açıklamıştı.

2005-2009 yıllarında Almanya Aile, Kadın, Yaşlılar ve Gençlik Bakanı, 2009-2013 yıllarında Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve 2013-2019 yıllarında Almanya Savunma Bakanı olan 7 çocuk annesi von der Leyen, 2019’dan beri AB'nin yürütme organı Komisyonun, başkanlığını yapıyor.

AP seçimleri, 9 Haziran'da düzenlenecek.

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