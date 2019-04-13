'Vezirler Şehri'ndeki Alaca Cami ibadete açıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki tarihi Alaca Cami, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.
Travnik
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından restore edilen Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki tarihi Alaca (Süleyman Paşa) Cami yeniden ibadete açıldı.
Ülkedeki en önemli Osmanlı eserlerinden biri kabul edilen caminin önünde düzenlenen törene, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, yerel yöneticiler, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Ertem, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den çok uzakta olmasına rağmen kendini evinde hissettiğini belirterek, VGM olarak altı yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Bosna Hersek'te faaliyete başladıklarını anımsattı.
Göreve başladıkları günden bugüne Bosna Hersek'te çok önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Ertem, "O gün şunu söylemiştik: Bu topraklarda ne kadar vakıf yoluyla vücut bulmuş eser varsa onlara mutlaka dokunacağız. Onlarla ilgili gayretimiz olacak demiştik. Bu doğrultuda görevimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.
Ertem, bugüne kadar Bosna Hersek'teki dört eseri tamamlayıp açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bir hamam, bir yurt ve bir iş hanının açılışını yaptık. İlk defa bir caminin de restorasyon sonrası açılışını gerçekleştiriyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeden, yeter ki vakıf yoluyla vücut bulsun, biz bu eserlere mutlaka katkı sağlayacağız." diye konuştu.
"Bu vakıflar yaşadığı sürece, vakfedenler de bizimle beraber yaşayacaklar"
Gelir getirecek projeler yaparak vakıf eserlerinin gelir elde etmesini istediklerini söyleyen Ertem, "Bu vakıflar yaşadığı sürece, inanıyorum ki onları vakfedenler de bizimle beraber yaşayacaklar." ifadesini kullandı.
Büyükelçi Koç da Türkiye ile Bosna Hersek'in dostluğunun tarihe, kültüre ve yıllara dayandığına işaret ederek, "Bu anlamlı günde geniş bir kalabalıkla burada bulunmanız, bu dostluğun ve kardeşliğin göstergesidir." dedi.
Türkiye'nin bölgedeki yatırımlarının, Bosna Hersek'in birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik olduğunu kaydeden Koç, "İnanıyoruz ki ekonomik büyüme, siyasi istikrarı da beraberinde getirecektir." diye konuştu.
Koç, VGM'nin ortak kültür mirasının yaşatılması için verdiği desteğin süreceğini vurgulayarak, "Türkiye dost elini dost ülkelere iyi günde de kötü günde de uzatır. Siz de bu iş birliğini paylaşmaktan, göstermekten ve dillendirmekten kaçınmayın. Bugünlerde birliğe, beraberliğe daha fazla ihtiyacımız var. Birlikte olmalıyız, birlikte durmalıyız, birbirimize güç vermeliyiz." ifadelerini kullandı.
İbadethanelerin, camilerin birleştirci ve kutsal olduğunu kaydeden Koç, "Dini mekanlar hepimizindir. Onları canlı tutmak, korumak insanlık vazifemizdir." dedi.
"Alaca Cami'nin yenilenmesi, ekonomik açıdan da son derece önemli"
Kanton Başbakanı Lendo ise Travnik şehrinin en önemli camisi olan Alaca Cami'nin yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Vakıf eserlerinin onarılmasının önemine işaret eden Lendo, "Vakıf eseri olan Alaca Cami'nin yenilenmesi, ekonomik açıdan da son derece önemli olduğu gibi farklı alanlarda şehre önemli katkı sağlamaktadır." dedi.
Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic de Bosna Hersek'te geçmiş dönemde 600'ün üzerinde caminin yıkıldığını ve bunların neredeyse tamamının onarılıp yeniden ibadete açıldığını anımsattı.
Bosna Hersek'te Vakıf Günleri devam ederken Travnik'teki en önemli vakıf eserlerinden birini yeniden ibadete açmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Zajimovic, Bosna Hersek'in dostu Türkiye'ye ve Türk kurumlarına müteşekkir olduklarını vurguladı.
Travnik Müftüsü Adilovic ise yurt dışında olduğu için törene katılamayan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in selamlarını ileterek, Alaca Cami'nin ülkedeki tüm Müslümanlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.
"Şehrin incisi" olarak nitelendirdiği Alaca Cami'nin Bosna Hersek'in en önemli zenginliklerinden biri olduğunu vurgulayan Adilovic, "Son 40 yıldır Travnik'te olmama rağmen, Alaca Cami'nin gerçek güzelliğini şimdi daha iyi görebiliyorum." dedi.
Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin de okunduğu tören, kurdele kesilerek caminin yeniden ibadete açılmasıyla sona erdi.
VGM'nin Bosna Hersek'te onardığı ilk cami: Alaca Cami
Osmanlı döneminde çıkardığı çok sayıda vezir nedeniyle "Vezirler Şehri" olarak da bilinen Travnik'in sembollerinden olan Alaca Cami, özellikle renkli duvar süslemeleri ile biliniyor.
Bugün Alaca Cami'nin olduğu alandaki ilk cami 16. yüzyılda Gazi Ağa tarafından inşa edildi. İlk caminin harap olması nedeniyle 1757'de Kamil Ahmed Paşa tarafından aynı yere daha büyük bir cami yapıldı. Bu caminin de 1815'teki büyük yangında harap olmasının ardından 1816'da Süleyman Paşa tarafından yeni cami inşa edildi.
Süleyman Paşa Camisi olarak da bilinen Alaca Cami, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanda zarar gördükten sonra 1945'te onarıldı. Adını içinde ve dışındaki Rumiler, servi ve ağaç desenlerinden alan Alaca Cami'nin VGM tarafından restorasyonu 2017'de başlamıştı.
Alaca Cami, VGM'nin Bosna Hersek'te restorasyonunu tamamladığı ilk cami oldu.
VGM'nin Bosna Hersek'te toplam 19 projesi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.