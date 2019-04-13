Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,290.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avusturya’da 'Buyurun Ben Müslümanım' etkinliği

Avusturya’da "Buyurun Ben Müslümanım" stantlarıyla, İslam hakkında oluşan ön yargıları kırmak ve Müslümanlarla ilgili doğru bilgi vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Aşkın Kıyağan   | 13.04.2019
Avusturya’da 'Buyurun Ben Müslümanım' etkinliği

Viyana

Avusturya’nın çeşitli kentlerinde kurulan "Buyurun Ben Müslümanım" stantlarıyla, İslam hakkında oluşan ön yargıları kırmak ve Müslümanlarla ilgili doğru bilgi vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Viyana İslam Federasyonu (VİF) tarafından gerçekleştirilen “Buyurun Ben Müslümanım” etkinliği kapsamında, başkent Viyana ve çevre kentlerde kurulan toplam 11 stantla, Avusturya’da yaşayan insanlara İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

VİF Kurumsal İletişim Başkanı Muammer Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinlikle, Avrupa genelinde yükselen İslam karşıtlığı başta olmak üzere, Müslümanlara yönelik baskı ve ön yargıları yıkmayı amaçladıklarını söyledi.

Akkaya, stantları ziyaret eden insanlardan olumlu geri dönüşler altıklarını kaydederek, "Stantları ziyaret eden insanlar, özellikle son yıllarda başta Avusturya olmak üzere Avrupa’da artış gösteren Müslüman karşıtlığı nedeniyle duydukları üzüntüyü ve desteklerini bizimle paylaşıyorlar." diye konuştu.

"Biz bu toplumun bir parçası olmaktan öte ‘biz Avusturya toplumuyuz’ mesajını vermek istiyoruz." diyen Akkaya, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısından ötürü etkinlik noktalarını ziyaret eden kişilerin üzüntülerini dile getirdiğini, bu tür etkinliklerin nefret söylemini bertaraf etmek ve birlikte yaşamı güçlendirmek açısından önemli olduğu düşüncesini paylaştıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

'Sıfır Atık Projesi'ne İngilizce tanıtım videosu

'Sıfır Atık Projesi'ne İngilizce tanıtım videosu

Avusturya Başbakanı Kurz: Neonazi faaliyetlere tahammülüm yok

ABD ordusunda başörtülü askere ayrımcılık iddiası

'Müslümanlar hakkındaki anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor'

'Müslümanlar hakkındaki anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor'
Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

Görevlendirme yapılan belediyelere özel tanıtım filmi

Görevlendirme yapılan belediyelere özel tanıtım filmi