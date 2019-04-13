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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, Trump'la üçüncü zirveye hazır

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore ve ABD ile barış yönünde başlatılan diplomatik çabaların devamı için ABD Başkanı Trump ile üçüncü kez bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Emre Aytekin   | 13.04.2019
Kuzey Kore lideri Kim, Trump'la üçüncü zirveye hazır

Ankara

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin parlamentosunda yaptığı konuşmada, ABD'nin yıl sonuna kadar adil ve her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma önermesi durumunda yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.

Nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözülebileceğini vurgulayan Kim, "Eğer ABD doğru tavır ve doğru yöntemle üçüncü zirveyi yapmayı teklif ederse, bir kez daha denemeye hazırız. ABD'nin ve Kuzey Kore'nin çıkarlarını aynı anda koruyan, adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya imza atmaktan çekinmeyiz. Bu, tamamen ABD'nin konuya nasıl bir tavır ve matematik içinde yaklaştığına bağlı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları son zirvenin barış yolunda atılan adımların doğruluğuna ve ABD tarafının samimiyetine ilişkin ciddi kuşkulara yol açtığını ifade eden Kim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, müzakereleri yalnızca gerçekleştirilmesi mümkün olmayan yöntemler üzerine kurdu. Ne sorunları yüz yüze oturup çözmeye hazırdılar, ne de zekice yol ve yöntemler önermeye... Biz sorunların müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz, fakat ABD'nin önerdiği yöntemle değil. Yeni bir Hanoi zirvesi görmek istemiyoruz."

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

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