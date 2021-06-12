Euro
10.17
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında "Marmara ve Haliç Gerçekleri" konulu basın toplantısı düzenliyor. Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), Bursa'dan havalanan uçakla AA tarafından görüntülendi.
logo
Dünya

Venezuela'nın COVAX aşıları, ABD yaptırımlarına takıldı

Ekip   | 12.06.2021
Venezuela'nın COVAX aşıları, ABD yaptırımlarına takıldı

Venezuela

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) yaptığı ödemelerin bir kısmının dondurulmasına, uyguladığı yaptırımlar nedeniyle neden olan ABD'ye tepki gösterdi.

Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın önceki gün Twitter hesabından paylaştığı ve COVAX'ın yetkilileri tarafından Caracas yönetimine gönderilen belgeyi gündeme getirdi.

Belgenin, Venezuela'nın COVAX'a yapması gereken ödeme için "Swiss Bank UBS" bankasına yatırdığı paranın 10 milyon dolarının dondurulduğunu gösterdiği anımsatan Maduro, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'dan bu paraların serbest bırakılmasını istedi.

Maduro, COVAX'ın aşıları acil olarak göndermeye başlaması için "yeteri kadar parası" olduğunu vurgulayarak, "Program'ın Aşıları Venezuela'ya göndermemesi için hiçbir bahanesi yok." dedi.

COVAX'tan gönderilen belge

Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX yetkililerinin Maduro hükümetine gönderdiği belgede, Venezuela'nın Program'a "Swiss Bank UBS" aracılığıyla gönderdiği 110 milyon doların başarıyla ulaştığı belirtilmişti.

Belgede, bankanın 10 milyon doları dondurduğu ifade edilmişti.

Venezuela, COVAX ile 120 milyon dolar karşılığında 11 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Venezuela'nın COVAX aşıları, ABD yaptırımlarına takıldı

Venezuela'nın COVAX aşıları, ABD yaptırımlarına takıldı

Afrika halen aşı bekliyor

AB'nin Belarus'a ilave yaptırım kararı alması bekleniyor

Rusya ekonomi ve ticaretteki şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı' kuruyor

Rusya ekonomi ve ticaretteki şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı' kuruyor
Venezuela'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandı

Venezuela'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandı
Venezuela, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma kararına tepki gösterdi

Venezuela, Kolombiya'nın sınırları tek taraflı açma kararına tepki gösterdi