Dolar
33.34
Euro
36.59
Altın
2,431.59
ETH/USDT
2,369.30
BTC/USDT
52,650.00
BIST 100
9,733.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa ekibi Lille ile oynayacakları maç öncesi son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapıyor
logo
Dünya

Venezuelalı göçmenler, Maduro'nun seçilmesini protesto etti

Venezuela'dan geçmiş yıllarda göç eden yüzlerce kişi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3. kez seçilmesini Arjantin, Kolombiya ve Şili'de protesto etti.

Sinan Doğan  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Venezuelalı göçmenler, Maduro'nun seçilmesini protesto etti Fotoğraf: Lucas Aguayo Araos/AA

Caracas

Arjantin, Kolombiya ve Şili'nin başkentlerindeki meydanlarda bir araya gelen Venezuelalı göçmenler, ülkelerinde düzenlenen devlet başkanı seçiminin "hileli" olduğunu öne sürdü.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçların şaibeli olduğunu savunan yüzlerce kişi ellerinde Venezuela bayraklarıyla protesto gösterisinde bulundu.

Maduro karşıtı sloganlar atan kalabalık gruplar, uluslararası toplumdan Venezuela hükümetine baskı yapmasını istedi.

Muhalefetin seçimleri kazandığını ileri süren eylemciler, olaysız şekilde dağıldı.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti
Türkiye ve dünya gündemi
"Siberağ-4" operasyonlarında 86 zanlı yakalandı
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi, Türk toplumunu şiddet olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Benzer haberler

Venezuelalı göçmenler, Maduro'nun seçilmesini protesto etti

Venezuelalı göçmenler, Maduro'nun seçilmesini protesto etti

AB üyesi 7 ülke Venezuela'ya, seçim sonuçlarına ilişkin şeffaflık çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini muhalefet adayı Gonzalez'in kazandığını savundu

ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini muhalefet adayı Gonzalez'in kazandığını savundu
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız
Venezuela lideri Maduro, ülkede iç savaş çıkartılmasına izin vermeyeceklerini belirtti

Venezuela lideri Maduro, ülkede iç savaş çıkartılmasına izin vermeyeceklerini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet