Venezuela'dan ABD Başkanı Trump'a "51. eyalet" tepkisi

Komşu ülke Guyana ile yaşanan Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) görülen davayı takip etmek üzere Hollanda’nın Lahey kentine giden Rodriguez, Trump'a cevap verdi.

Rodriguez, Trump'a Venezuela'nın bağımsızlığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz."

Trump yönetimiyle işbirliğine dayalı bir diplomatik gündem yürüttüklerini belirten Rodriguez, "Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda, Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü ifade ederek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülke ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Rodriguez ile "iyi anlaştığını" söylemişti.

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini dile getirmişti.

UAD'nin Esequibo bölgesine yönelik kararının tanınmayacağı açıklandı

Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin UAD'de görülen davayı takip etmek üzere Hollanda’nın Lahey kentine giden Rodriguez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, UAD’nin Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili davada yargı yetkisine sahip olmadığını savunarak, "Venezuela’nın bu meselede UAD kararlarını tanımasının hukuken hiçbir imkanı yoktur. Venezuela, Cenevre Anlaşması’nın ihlal edilmesine izin veremez. Mahkeme, 1899 tahkim kararının geçersizliğine hükmetse bile Venezuela’nın bu karara uyması mümkün olmayacaktır. Çünkü böyle bir durum, aynı zamanda uluslararası hukukun da yok edilmesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Venezuela halkının 3 Aralık 2023’te düzenlenen referandumda ülkesinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını savunma yönünde irade ortaya koyduğunu hatırlatan Rodriguez, Guyana’nın 2018’de UAD’ye yaptığı tek taraflı başvurunun "hukuk dışı" olduğunu iddia etti.

Rodriguez, Guyana’nın Esequibo bölgesine ilişkin 1899 Tahkim Kararı’nı UAD aracılığıyla geçerli kılmaya çalıştığını belirterek, iki ülke arasında "pratik, tatmin edici ve karşılıklı kabul edilebilir" bir çözüme ulaşılmasını öngören 1966 Cenevre Anlaşması’nın tek geçerli hukuki mekanizma olduğunu ifade etti.

Öte yandan Venezuela heyeti, ülkenin tezini desteklemek amacıyla 1777 tarihli Kraliyet Kararnameleri ile Venezuela Genel Kaptanlığı’nın kuruluş dönemine ait sömürge haritalarını da içeren 3 binden fazla sayfalık arşivi UAD’ye sundu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.