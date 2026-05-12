Efeler Yolu Ultra Trail yarışları 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonundaki Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde yapılacak.

Etkinlik kapsamında 16 Mayıs Cumartesi günü 50 ve 30 kilometrelik parkurlar, 17 Mayıs Pazar günü ise 15 ve 5 kilometrelik parkurların startı verilecek.

"Anadolu'nun ruhunu taşıyan çok özel bir rota özelliği taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Süleyman Elban, etkinliğin İzmir'in doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini ve kültürel mirasını uluslararası platformda tanıtacak güçlü organizasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Efeler Yolu Ultra Trail'in spor etkinliği olmanın ötesinde, yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir turizm projesi niteliği de taşıdığını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Efeler Yolu Ultra Trail, kadim tarihimizle doğa sporlarını bir araya getiren çok değerli bir organizasyon. İzmir'imizin sahip olduğu doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirası spor aracılığıyla dünyaya tanıtmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle Birgi başta olmak üzere Bozdağlar hattında yer alan eşsiz coğrafya, sporculara sadece fiziksel bir mücadele değil aynı zamanda kültürel bir yolculuk da yaşatıyor. Efeler Yolu, geçmişten bugüne Anadolu'nun ruhunu taşıyan çok özel bir rota özelliği taşıyor. Tarihi köylerden orman yollarına, yaylalardan dağ geçişlerine kadar uzanan bu güzergah, katılımcılara doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sporcular yarış boyunca sadece parkurlarda koşmuyor, aynı zamanda Ege'nin kültürünü, yaşam biçimini ve misafirperverliğini de yakından hissediyor."

Vali Elban, organizasyon sayesinde bölgeye yerli ve yabancı sporcuların yanı sıra çok sayıda ziyaretçi geldiğini, birçok alanda ekonomik hareketlilik oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Efeler Yolu

Açıklamada, organizasyona adını veren Efeler Yolu'nun, 513 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin dikkat çeken yürüyüş rotalarından biri olduğu, Bornova'dan başlayıp Nif, Bozdağ ve Aydın sıradağlarını aşarak Selçuk'taki Meryem Ana Evi'ne kadar uzanan rota, yaylalar, dağ geçitleri ve tarihi köyler arasından geçerek Ege'nin kültürel mirasını bugüne taşıdığı ifade edildi.