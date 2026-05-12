Florida'daki orman yangınlarını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Dilara Karataş
12 Mayıs 2026•Güncelleme: 12 Mayıs 2026
CBS News'ün haberine göre hafta sonu eyaletin Broward ve Miami-Dade bölgelerinde orman yangınları çıktı.
Yangınlarda şu ana kadar 4 bini aşkın hektar alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin söndürme ve kontrol çalışmaları sürüyor.
Yerel yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşma riskine karşı da Holly Lake gibi çevre bölgelerde önlem aldı.
Yangınlar yüzde 60 oranında kontrol altına alınırken, bazı bölge sakinleri tahliye ihtimaline karşı hazırlık yapmaya başladı.