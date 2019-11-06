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Dünya, Venezuela

Venezuela'daki seçim kurulunun değiştirilmesi için adım atıldı

Venezuela'da seçim otoritesi Ulusal Seçim Konseyi'ne yeni üyeleri belirleyecek komitenin kurulması için ekip oluşturuldu.

Lokman İlhan   | 06.11.2019
Venezuela'daki seçim kurulunun değiştirilmesi için adım atıldı

Bogota

Venezuela'da gelecek yıl yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) yeni üyeleri belirleyecek Atama Komitesinin oluşturulması için çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'te (AN) iktidar bloğu ve muhalefetin katılımı ile 9 kişilik komisyon kuruldu.

AN'den yapılan yazılı açıklamada, komisyonda muhalefetten 6, iktidardan 3 milletvekili bulunduğu ve 2 hafta içinde Atama Komitesine aday isimlerin belirleneceği kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde ise iktidar milletvekillerinin, komisyona ve tüm sürece hükümetin elindeki Kurucu Meclis'in (ANC) de müdahil olmasını şart koştuğu belirtildi.

Muhalifler ve hükümet arasındaki anlaşmanın başlıklarından

CNE'ye yeni üyelerin belirlenmesi, kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido'nun öncülüğündeki grubun dışında kalan muhalifler ve hükümet arasında imzalanan anlaşmanın başlıklarından biriydi.

Venezuela'da Guaido öncülüğündeki muhalif blokla yapılan görüşmelerin çökmesinin ardından hükümet ve diğer muhalif partiler, 16 Eylül'de anlaşmaya varmış, Guaido cephesinin tepki gösterdiği anlaşma gereği ülkedeki bazı siyasi tutuklular serbest kalmıştı.

Uzun süre önce AN'den çekilen iktidar bloğu da meclise geri dönmüştü.

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