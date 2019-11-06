Johnson ve Trump telefonda görüştü

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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 06.11.2019
İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Londra

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik meselelerinin ele alındığı görüşmede, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan ABD operasyonundan memnuniyet duyduğunu belirttiği kaydedildi. 

Liderlerin, terör örgütü DEAŞ'la savaşın önemini vurguladıkları aktarılan açıklamada, "Başbakan (Johnson), gelecek ay yapılacak olan NATO Liderler Toplantısını dört gözle bekliyor. Liderler, NATO'nun gelecekteki tehditlere hazırlanması için yük paylaşımının gerektiği konusunda anlaştı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Johnson'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan, İskoç viskisinin de aralarında olduğu ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını, otomotiv ihracatına ise ek vergi uygulanmamasını istediği belirtildi.

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