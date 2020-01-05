Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,684.00
Altın
1,551.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun başkanlığını yaptığı Ulusal Meclis'in başına iktidar partisinin desteğiyle Parra seçildi. Muhalifler, oylama yapılıp yapılmadığının bilinmediği oturumu kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Lokman İlhan   | 05.01.2020
Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu Venezuela'da Ulusal Meclis'te yeni başkan belirlendi. Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücü mensupları, milletvekilleri ve gazetecilerin parlamento binasına girişine izin vermedi. Fotoğraf: Boris Vergara

Bogota

Venezuela'da muhalif meclisin başına Guaido yerine Parra seçildi

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını yaptığı Ulusal Meclis'te (AN) bu göreve iktidar partisinin de desteğiyle muhalif Luis Parra seçildi. Caracas'ın tarihi merkezindeki parlamento binasının etrafında güvenlik kordonu oluşturan GNB mensuplarının, milletvekillerinin ve gazetecilerin girişlerine izin vermemesi nedeniyle bölgede gün boyu gerginlik yaşandı. ABD destekli Guaido'nun bir süre sonra sadece ilk güvenlik kordonunu geçebildiği AN'ye birçok muhalif giremedi. ( Boris Vergara - Anadolu Ajansı )

Venezuela basınındaki haberlere göre, ABD destekli Juan Guaido'nun, başkanlığına yeniden seçilmek istediği ve Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücü (GNB) mensuplarının güvenlik kordonuyla çevirerek oylamaya engel olduğu Ulusal Meclis'te (AN) yeni başkan belirlendi. 

Guaido dahil birçok muhalif milletvekilinin giremediği parlamentoda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi milletvekillerinin de desteğiyle muhalif Luis Parra yemin etti.

Parra'yı başkanlığa taşıyan ve Guaido'nun yönetimini sona erdiren oturumda oylama yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Guaidocular kabul etmedi

Juan Guaido'nun başkanlığa devam etmesini isteyen muhalifler ise oylamanın geçerliliğinin olmadığını duyurdu.

Gün boyu gerginlik

Bu arada, Caracas'ın tarihi merkezindeki parlamento binasının etrafında güvenlik kordonu oluşturan GNB mensuplarının, milletvekillerinin ve gazetecilerin girişlerine izin vermemesi nedeniyle bölgede gün boyu gerginlik yaşandı.

ABD destekli Guaido'nun bir süre sonra sadece ilk güvenlik kordonunu geçebildiği AN'ye birçok muhalif giremedi.

Guaido, burada yaptığı açıklamada, oylamanın "sokakta dahi olsa" yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, GNB, bomba yerleştirildiği iddiasıyla Caracas'ta birçok muhalif milletvekilinin kaldığı bir otele operasyon düzenledi.

Muhalifler, güvenlik güçlerinin bombayı etkisiz hale getirdiği operasyonun hükümetin kendilerini korkutma denemesi olduğunu öne sürdü.

ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin destek verdiği Guaido, 23 Ocak'ta Caracas'taki bir caddede binlerce muhalifin önünde geçici devlet başkanlığı iddiasıyla yemin etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu

Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu

Venezuela'dan İran ve Irak'a 'Süleymani' taziyesi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a diyalog çağrısı

Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu

Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu