Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Milanovic kazandı
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayımlanan resmi olmayan sonuçlara göre, sosyal demokrat aday Milanovic, yüzde 52,7 oyla cumhurbaşkanlığına seçildi.
Zagreb
Hırvatistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.
Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 52,7'sini alan Milanovic seçimi kazanmayı garantiledi.
Mevcut Cumhurbaşkanı Kitarovic ise oyların yüzde 47,3'ünü aldı.
DIP verilerine göre, seçime katılım ise yüzde 55 civarında oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.