Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,684.00
Altın
1,551.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Milanovic kazandı

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayımlanan resmi olmayan sonuçlara göre, sosyal demokrat aday Milanovic, yüzde 52,7 oyla cumhurbaşkanlığına seçildi.

Lejla Bıogradlıja   | 05.01.2020
Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Milanovic kazandı Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışan iki adaydan Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic. AA/Stipe Majic

Zagreb

Hırvatistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.

Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 52,7'sini alan Milanovic seçimi kazanmayı garantiledi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Kitarovic ise oyların yüzde 47,3'ünü aldı.

DIP verilerine göre, seçime katılım ise yüzde 55 civarında oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Milanovic kazandı

Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Milanovic kazandı

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi başladı

Hırvatistan'da yeni cumhurbaşkanı seçilecek

Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis

Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis
TİKA'dan Hırvatistan'da milli ekipmanlarla 3D modelleme eğitimi

TİKA'dan Hırvatistan'da milli ekipmanlarla 3D modelleme eğitimi
Igor Tudor Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile anlaştı

Igor Tudor Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile anlaştı