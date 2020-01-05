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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız

İngiltere Başbakanı Johnson, ABD saldırısı sonucu ölen İranlı General Süleymani'nin İngiltere'nin çıkarlarına tehdit oluşturduğunu ve Batılı askerleri hedef alan saldırılardan sorumlu olduğunu belirterek, "ölümüne ağlayamacaklarını" söyledi.

Hasan Esen   | 05.01.2020
İngiltere Başbakanı Johnson: Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Karayipler'de yaptığı tatilden dönüşünde ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşmelerinin ardından yazılı bir açıklama yapan Johnson, "General Kasım Süleymani, tüm çıkarlarımız için tehdit oluşturuyordu ve bölgedeki yıkıcı, istikrarsızlaştırıcı davranışların sorumlusuydu." ifadesini kullandı.

Johnson, "Binlerce masum sivil ve Batılı (askeri) personelin ölümüne yol açan eylemlerde oynadığı başrol göz önüne alındığında, ölümüne ağlayamayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan, "misilleme çağrılarının bölgede daha fazla şiddete yol açacağı" uyarısında bulundu.

İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için tüm taraflarla yakın temasta olduğunu kaydeden Johnson, İngiliz askerler ve bölgedeki İngiliz çıkarlarının güvenliği için adımlar attıklarını vurguladı.

Başbakan Johnson, İngiltere Parlamentosunu salı günü konuya ilişkin bilgilendireceklerini de belirtti.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), cuma günü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.




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